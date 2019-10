13 out 2019

Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 13 out 2019

Irmã Dulce, a freira conhecida por muitos como o "anjo bom da Bahia" pela fé e a dedicação no trabalho de assistência aos pobres em meio a inúmeras dificuldades, foi canonizada neste domingo pelo papa Francisco em missa no Vaticano e se tornou a primeira santa nascida no Brasil.

Com dois milagres reconhecidos pela Igreja Católica, ela passa a ser chamada agora pelos fiéis como Santa Dulce dos Pobres.