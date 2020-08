Uma homagem feita às vítimas do atentado, que aconteceu no dia 22 de maio de 2017, após um show da cantora americana Ariana Grande, em Manchester, e que deixou 22 mortos e 512 feridos. EFE/Arquivo

Hashem Abedi, irmão de Salman Abedi, autor do atentado suicida ocorrido em 2017, na cidade de Manchester, na Inglaterra, no qual 22 pessoas morreram, foi condenado nesta quinta-feira por um tribunal britânico a 55 anos de prisão por sua participação no ataque.

No dia 22 de maio de 2017, após um show da cantora americana Ariana Grande, Salman Abedi cometeu um atentado suicida no qual 22 pessoas morreram, sete delas crianças, e outras 512 ficaram feridas.