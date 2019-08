Um irmão do líder dos talibãs, o mulá Haibatullah, morreu nesta sexta-feira em uma explosão em uma mesquita do Paquistão, na qual também faleceram outras três pessoas, poucos dias depois de a formação insurgente e os Estados Unidos aceitar a assinatura de um acordo para buscar uma saída ao conflito no Afeganistão, segundo informaram fontes insurgentes e policiais.

A explosão aconteceu em uma mesquita situada em Kuchlak, a cerca de 25 quilômetros de distância de Quetta, disse à Agência Efe uma fonte do quartel central da polícia da cidade, Muhammed Furqan.