EFE Buenos Aires 23 out 2019

Um irmão do presidente da Argentina, Mauricio Macri, foi assaltado e agredido na madrugada desta quarta-feira em sua residência na região metropolitana de Buenos Aires por um grupo de sete adolescentes de 15 a 17 anos.

O caso aconteceu no bairro privado de La Comarca, na cidade de General Pacheco. Policiais afirmaram à Agência Efe que os criminosos entraram na casa de Mariano Macri, de 52 anos, após cortarem uma cerca. Já dentro do imóvel, agrediram a vítima, provocando lesões leves e roubaram diversos objetos de valor. Mesmo ferido, o irmão caçula do presidente argentino não precisou ser hospitalizado.