1 out 2019

EFE Teerã 1 out 2019

Hossein Fereydoun, irmão do presidente do Irã, Hassan Rohani, foi condenado a cinco anos de prisão por um caso de corrupção, segundo informou nesta terça-feira o Poder Judicial do país.

O Tribunal de Apelação reduziu a sentença inicial de sete anos de prisão para cinco, mas estipulou que Fereydoun deve pagar uma multa e devolver o valor recebido em subornos, cuja a quantia exata não transcendeu.