As infantas Elena e Cristina, irmãs do rei da Espanha, Felipe VI, admitiram nesta quarta-feira, em uma mensagem publicada por vários veículos de imprensa do país, terem sido vacinadas contra o novo coronavírus no Emirados Árabes, quando foram visitar o pai, o rei emérito, Juan Carlos I.

A nota foi divulgada, por iniciativa da infanta Elena de Bourbon, depois que foi noticiado que ambas tinham sido imunizadas em Abu Dhabi, na segunda semana de fevereiro. A explicação é de que ambas precisavam receber a vacina para obter passaporte sanitário que permitiria que estivessem com o pai com regularidade.