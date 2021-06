Isaac Herzog, ex-líder do Partido Trabalhista e dono de uma longa carreira política, foi eleito nesta quarta-feira como novo presidente de Israel, em uma votação no plenário do parlamento (Knesset) na qual derrotou a candidata Miriam Peretz.

Herzog, de 60 anos e que liderou a Agência Judaica nos últimos três anos, será o novo chefe de Estado, substituindo Reuven Rivlin, após receber o voto secreto de 87 deputados em uma câmara de 120 assentos, contra os 26 obtidos por Peretz.