A conservadora Isabel Díaz Ayuso foi reeleita presidente regional de Madri para um mandato de dois anos, com os votos dos deputados do Partido Popular (PP), ao qual pertence, e do Vox, de extrema direita.

Após uma campanha eleitoral muito polarizada e de grande repercussão nacional, o PP ganhou as eleições antecipadas de 4 de maio com 65 dos 135 assentos do Parlamento de Madri.