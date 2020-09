Israel aprovou, nesta quinta-feira, um maior rigor no confinamento iniciado na semana passada, deixando a atividade econômica a um mínimo essencial e limitando orações e manifestações.

Após horas de debate, o Gabinete de Ministros concordou com os detalhes e aumentou as medidas de isolamento e restrições de movimento devido ao novo coronavírus. A decisão foi tomada após um grave aumento das infecções diárias, que se aproximavam de 7 mil entre ontem e hoje em um país com cerca de 9 milhões de habitantes.