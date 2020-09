Israel assinou, nesta terça-feira, acordos para estabelecer relações diplomáticas com Emirados Árabes e Bahrein, em histórica cerimônia realizada na Casa Branca com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A assinatura dos chamados Acordos de Abraham contou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e do Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.