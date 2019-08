Israel informou nesta sexta-feira que permitirá que a deputada democrata Rashida Tlaib entre no país para visitar sua avó no território palestino ocupado da Cisjordânia, depois do veto determinado ontem pelo governo, que também afetava sua colega Ilhan Omar, por defesa ao boicote às ações israelenses.

O Ministério de Interior, liderado por Aryeh Deri, aprovou o pedido de visita humanitária de Tlaib e afirmou que esta "enviou ontem à noite uma carta ao ministro Deri na qual prometeu cumprir com os pedidos de Israel, respeitar os limites impostos à visita e não promover o boicote contra Israel durante a mesma", afirmou um comunicado divulgado pelo jornal Haaretz.