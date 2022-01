Israel registrou nesta quinta-feira mais um recorde de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, o segundo consecutivo, com mais de 16 mil novos contágios, e espera um aumento exponencial nas próximas semanas, devido à propagação da variante ômicron.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, quase 8% dos mais de 206 mil testes de covid-19 realizados ontem deram positivo, e mais de 72 mil pessoas - em um país com uma população de 9,4 milhões - estão atualmente infectadas.