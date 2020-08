Pela sexta noite consecutiva, Israel bombardeou alvos militares do movimento islâmico Hamas em Gaza, em retaliação ao lançamento de balões com explosivos que estão causando dezenas de incêndios do lado israelense.

"Durante o dia foram lançados balões explosivos e incendiários a partir da Faixa de Gaza em direção a Israel. Em resposta, navios e aviões de combate da Força Aérea atacaram a infraestrutura subterrânea pertencente à organização terrorista Hamas", informou nesta segunda-feira o Exército israelense em comunicado.

Na última semana, houve dezenas de incêndios - 30 apenas ontem - nas áreas israelenses adjacentes à fronteira com Gaza e que atingiram centenas de hectares de florestas e campos.

O Exército está respondendo ao lançamento desses balões com bombardeios contra alvos do grupo islâmico, que controla Gaza desde 2007 e ao qual responsabiliza por todos os atos de hostilidade procedentes do enclave.

Além dos bombardeios, Israel determinou o fechamento da única passagem de fronteira para mercadorias e produtos, Kerem Shalom, e proibiu as atividades de pesca e interrompeu a importação de combustível por parte de Gaza, o que forçará o fechamento da única usina elétrica do enclave amanhã, causando cortes de energia de até 12 horas por dia.