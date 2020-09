Israel registrou, nesta sexta-feira, um novo recorde de infecções diárias, superando pela primeira vez a marca de 4 mil e coincidindo com a decisão da implementação de um novo fechamento total, na pendência da aprovação do governo no próximo domingo.

Segundo o Ministério da Saúde, foram 4.038 casos confirmados na quinta-feira, 87 a mais do que na quarta, em uma semana em que o país também aumentou significativamente o número de testes realizados por dia.