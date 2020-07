Israel voltou a registrar nesta terça-feira quase 2 mil novos casos diários do novo coronavírus, um limite imposto pelo Ministério da Saúde local para voltar às rígidas restrições, enquanto as autoridades hesitam na gestão da Covid-19 e alteram a cada poucos dias as medidas impostas para evitar o contágio.

O Ministério da Saúde israelense informou hoje que nas últimas 24 horas registrou 1.855 novos casos e sete mortes por Covid-19, elevando o número total de casos confirmados desde fevereiro para 52.687 e as vítimas para 422.