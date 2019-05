O presidente do Parlamento de Israel, Yuli Edelstein, recebeu nesta segunda-feira uma carta assinada por parlamentares que apoiam uma lei para dissolver a Câmara recém-formada proposta pelo Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A carta evidencia as dificuldades de Netanyahu para desenvolver uma coalizão de governo e sugere novas eleições. O texto é assinado pelos possíveis membros da coligação que Netanyahu tenta formar desde que venceu de forma apertada, em 9 de abril, e foi designado pelo presidente Reuven Rivlin, para a tarefa, de acordo com o jornal "The Times of Israel".