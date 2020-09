As autoridades de Israel decidiram nesta quinta-feira confinar 30 regiões do país, a partir da próxima segunda-feira, em meio a uma segunda onda do novo coronavírus que hoje registrou o maior número de infecções desde o início da pandemia.

As restrições drásticas, semelhantes às impostas durante a primeira onda em março, limitam a circulação de pessoas nas proximidades das suas casas, impõem o fechamento de empresas não essenciais e de escolas, exceto creches.