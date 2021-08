As pessoas com mais de 40 anos de idade poderão receber a terceira dose da vacina contra a covid-19 a partir desta sexta-feira em Israel, que continua ampliando a injeção de reforço e recomendando que seja estendida a toda a população.

O Gabinete do coronavírus aprovou a ampliação da campanha que começou no final de julho com os maiores de 60 anos e hoje o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, foi um dos primeiros a receber a dose para a faixa etária aprovada e que deve ter sido inoculada com a segunda dose há mais de cinco meses.