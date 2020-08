As autoridades de Israel estimaram um período de duas semanas para controlar a expansão do novo coronavírus antes de tomarem medidas drásticas, como o retorno do confinamento ou fechamento total ou parcial, enquanto os positivos continuam superando a marca de mil diários.

Nas últimas 24 horas, o país registrou quase 1,7 mil positivos, um número ainda alarmante, embora esteja gradualmente começando a se afastar dos 2 mil atingidos em julho. Já o número de mortes por Covid-19 totalizam 569 e os casos ativos no momento estão perto de 25 mil.