Israel leiloará na semana que vem materiais de uma escola palestina financiada por países europeus, entre eles a Espanha, e que foi demolida em outubro pelas autoridades do Estado judeu na Cisjordânia ocupada, denunciou nesta sexta-feira a ONG israelense B'Tselem.

A Administração Civil de Israel (ICA, na sigla em inglês), que é responsável pelos assuntos civis e administrativos da Área C do território ocupado da Cisjordânia, que é controlada por Israel segundo os acordos de Oslo, levará a leilão as estruturas de duas salas de aula pré-fabricadas de um colégio construído na aldeia de Ibziq, no Vale do Jordão, com fundos europeus.