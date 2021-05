Palestinos carregam o corpo do jihadista Al Shejaeiya, que faleceu após um ataque de Israel em resposta à ofensiva aérea de Gaza. EFE/HAITHAM IMAD

O Ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, autorizou nesta terça-feira a mobilização de 5.000 soldados da reserva para lidar com a crescente escalada de violência com Gaza, enquanto prosseguem o disparo de projéteis a partir da Faixa e os bombardeios de retaliação israelenses no enclave palestino.

O objetivo da mobilização é "expandir a atividade" da atual operação militar que o exército israelense está efetuando e "aprofundar a defesa" do território do país.