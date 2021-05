O exército de Israel mobilizou nesta quinta-feira mais tropas na fronteira com Gaza em antecipação a uma operação terrestre dentro do enclave, uma opção não excluída devido à forte escalada de violência com a Faixa, enquanto prosseguia o lançamento maciço de projéteis por parte das milícias palestinas e os bombardeios retaliatórios israelenses.

"Temos unidades terrestres prontas e em várias fases de preparação para operações terrestres", declarou Jonathan Conricus, porta-voz militar israelense.