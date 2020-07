As forças israelenses atacam intermitentemente alvos do Hezbollah e de grupos armados pró-iranianos na Síria, onde apoiam o regime de Bashar al-Assad, para tentar impedir que estes estabeleçam uma presença militar permanente na região. EFE/Arquivo

A zona de fronteira entre Israel e Líbano foi palco nesta segunda-feira de uma troca de tiros que acionou alertas e pedidos para que os moradores ficassem em suas casas, após a milícia xiita Hezbollah ter ameaçado na semana passada vingar a morte de um de seus membros em um ataque atribuído a Israel.

"O combate está em curso na área do Monte Dov, no norte de Israel", relatou o porta-voz do Exército, Jonathan Conricus, sem dar mais detalhes.