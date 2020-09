Israel registrou quase 5 mil casos do novo coronavírus na segunda-feira, um novo máximo desde o início da pandemia e três dias antes do início de um confinamento total no país para impedir a segunda onda, que colocou os serviços hospitalares sob pressão.

As 4.973 infecções detectadas ontem, mais uma vez, colocam Israel entre os países com maior taxa de morbidade do mundo e elevam o número total de infecções no país - de cerca de nove milhões de habitantes - para mais de 160 mil.