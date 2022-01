A Itália registrou nesta sexta-feira mais 144.243 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que representa recorde desde o início da pandemia e eleva o total de positivos desde o início do ano passado para mais de 6,1 milhões.

De acordo com balanço oficial divulgado hoje, foram notificadas nas últimas 24 horas mais 156 mortes por covid-19, o que eleva para 137.247 a quantidade de vítimas no país.

Atualmente, segundo dados do governo italiano, há 900.984 casos ativos de covid-19, sendo que 11.150 pessoas estão internadas em hospitais, com 1.260 delas nas UTIs do país.

Nesta sexta-feira, foram realizados 1,2 milhão de testes de detecção do novo coronavírus, o que indica uma taxa de positividade de 11,03%.

Atualmente, o governo da Itália avalia o retorno das aulas, com condições de segurança, para o período de 7 a 10 de janeiro. No entanto, a decisão ficará a cargo das autoridades de cada região.

A ideia é que os estudantes vacinados que derem positivo em teste de covid-19 se isolem por cinco dias, e os que não estiverem imunizados por dez.

O ministro da Educação da Itália, Patrizio Bianchi, já afirmou que, para o governo do país, é fundamental preservar as aulas presenciais.

Já o ministro da Saúde, Roberto Speranza, fez um apelo para que aumente o número de crianças de cinco a 11 anos vacinadas, como forma de evitar uma sobrecarga nos hospitais. EFE

