A Itália reabrirá seus cinemas e teatros, a partir do dia 27 de março, nas áreas com menor risco de contágio do coronavírus, conforme anunciou nesta sexta-feira o ministro da Cultura, Dario Franceschini, após obter a aprovação dos técnicos que assessoram o governo.

A comissão técnica e científica acatou hoje o pedido de Franceschini de reabertura de cinemas e teatros, mas uma série de critérios de segurança devem ser respeitados, que agora terão de ser estipulados pelo governo em decreto.