O presidente do governo da Itália, Giuseppe Conte, anunciou que serão introduzidas medidas mais restritivas para a época natalícia, embora não vá adotar um confinamento total como foi decretado na Alemanha, em uma entrevista publicada nesta terça-feira no jornal "La Stampa".

Apesar do grande número de infecções e, sobretudo, de óbitos, Conte assegurou que as medidas aplicadas - com o sistema de diferenciação de riscos entre regiões - "estão funcionando e permitindo recuperar o controle da curva epidemiológica".