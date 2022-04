O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, disse nesta quarta-feira que o país apoia um possível veto às importações de gás russo, apesar de sua forte dependência, já que compra 45% do seu abastecimento anual de Moscou, se esta medida colocar uma pressão sobre o Kremlin para parar a invasão da Ucrânia.

"As sanções ao gás russo não estão, e não sei se algum dia estarão, sobre a mesa, mas à medida que a guerra continua, mais aumenta a pergunta sobre o que pode ser feito para enfraquecer a Rússia, para fazer ela parar seu ataque" e negociar uma paz com a Ucrânia, disse Draghi, durante entrevista coletiva para apresentar a atualização do quadro macroeconômico para 2022.