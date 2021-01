O governo da Itália decidiu nesta sexta-feira que entre os dias 10 e 15 deste mês, as regiões da Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e as regiões sul da Calábria e Sicília terão um confinamento perimetral após o aumento da curva de contágio do novo coronavírus.

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, assinará hoje uma portaria com essa decisão.