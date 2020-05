O governo da Itália aprovou nesta quarta-feira um novo pacote de estímulo no valor de 55 bilhões de euros, o maior de sua história, que inclui subsídios a fundo perdido para pequenas e médias empresas, benefícios para autônomos e incentivos ao turismo para aliviar o impacto da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte, participou de uma entrevista coletiva por teçeconferência e destacou que o pacote é ambicioso e tem como objetivo "reforçar e apoiar a recuperação econômica e social do país".

Terceira maior economia da zona do euro, a Itália sofrerá uma queda de 8% em seu PIB neste ano, segundo estimativas do governo, como resultado dos efeitos da pandemia e das medidas de contenção implementadas para contê-la, que interromperam as atividades produtivas durante semanas.

Para amortecer esses efeitos, o governo italiano aprovou um decreto com auxílios de até 55 bilhões de euros - além do pacote de até 25 bilhões de euros anunciado em março - que visa, sobretudo, apoiar empresas, famílias, trabalhadores autônomos e o setor de turismo.

A quantia serve para aliviar o tecido econômico, mas elevará o déficit da Itália para 10,4% até 2020, de acordo com as estimativas do governo. EFE

lsc/id