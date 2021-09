O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta quinta-feira o decreto que determina a obrigatoriedade do "passaporte sanitário" da covid-19 para todos os trabalhadores do país, medida que entrará em vigor em 15 de outubro.

Com o sinal verde dado pelo gabinete, o país se tornará o primeiro a adotar a exigência do certificado para que sejam exercidas as atividades profissionais, seja no âmbito público ou no privado.