A procuradoria de Verbania, no norte de Itália, começou a investigar as causas e responsabilidades pela queda no domingo do teleférico que liga as cidades de Stresa e Mottarone, na região de Piemonte, e que causou a morte de 14 pessoas, incluindo três crianças, enquanto outro menor de cinco anos segue em estado crítico.

As investigações pelo crime de homicídio múltiplo intencional se centrarão no desprendimento de um cabo, mas também na razão pela qual a trava de emergência da cabine não funcionou.