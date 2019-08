O ministro do Interior interino da Itália, Matteo Salvini, autorizou nesta quinta-feira o desembarque de mulheres, crianças e doentes que estão a bordo da embarcação humanitária italiana Mare Jonio, que na quarta-feira resgatou cem migrantes no Mediterrâneo.

"Como sempre tem sido feito, da embarcação Mare Jonio poderão descer mulheres, crianças e doentes. Estão mantidas as proibições de entrada e atraque de um navio que não respeita a lei e que apela premeditadamente ao estado de necessidade a bordo", afirmou uma nota do Ministério do Interior.