A Itália chegou nesta terça-feira a 24.648 mortes causadas pela Covid-19, após registrar 534 óbitos nas últimas 24 horas, um aumento superior ao dos três dias anteriores, mas contabilizou uma redução de 528 casos ativos.

Este é o segundo dia seguido de redução no número de pacientes atualmente doentes na Itália. Na segunda-feira, o país registrou 20 casos ativos a menos do que no domingo, e nesta terça-feira a queda foi de 528. Segundo os dados da agência de Defesa Civil italiana, 107.709 casos estão ativos neste momento.

Ao todo, 183.957 casos foram confirmados desde que a pandemia foi documentada na Itália, em 21 de fevereiro. O aumento em relação à segunda-feira foi de 2.729, número também superior ao dia anterior, mas ainda dentro da tendência atual de redução da propagação.

Até agora, 51.600 pessoas já se recuperam da doença, um aumento de 2.723 nas últimas 24 horas e o novo recorde até agora.

Continuam diminuindo os números de internados (772 a menos em 24 horas) e de pacientes em unidades de terapia intensiva (102 a menos), enquanto 81.104 pessoas, o equivalente a 75% do total, estão em isolamento domiciliar assintomáticos ou com sintomas leves.

A região da Lombardia ainda é a mais afetada, com 67.931 contágios totais e 12.579 mortes, seguida por Emilia-Romagna (23.092 contágios), Piemonte (21.955) e Vêneto (16.404). Segundo a Defesa Civil, 1.459.150 exames de coronavírus já foram realizados em pessoas de todo o país.

O governo italiano prepara a estratégia para reabrir o país a partir de 4 de maio, com medidas como o incentivo do uso de máscaras até que haja uma vacina. EFE

