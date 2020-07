A Itália registrou 13 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas - quatro a menos do que ontem -, se aproximando das 35 mil vítimas, enquanto novos 162 casos foram confirmados, um número menor do que o último boletim, segundo dados publicados nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde local.

No total, 243.506 pessoas testaram positivo desde o início da crise sanitária, no final de fevereiro, com o primeiro caso de contágio local.