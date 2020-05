A Itália ultrapassou a marca de 228 mil casos do novo coronavírus, após as 642 infecções confirmadas nas últimas 24 horas, chegando a um total até o momento de 228.006, de acordo com os últimos dados divulgados nesta quinta-feira pela Defesa Civil local.

Entre ontem e hoje, o país registrou 156 novas mortes por Covid-19, chegando a 32.486 vítimas até o momento.

Desses 228 mil infectados, mais de 134 mil já se recuperaram da doença, e os atuais positivos são 60.960, quase 1,8 mil a menos do que ontem.

A Defesa Civil explica que 84% dos pacientes atuais estão em suas casas com sintomas leves ou são assintomáticos, e que nas últimas 24 horas, os internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foram reduzidos em 36 pessoas.

A Itália está desenvolvendo gradualmente seu plano de desconfinamento e, desde o início da semana, permite a atividade de lojas, restaurantes, hotéis e salões de cabeleireiro, enquanto na próxima segunda-feira, academias e piscinas públicas serão abertas.

Hoje, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, pediu aos jovens que evitem festas e reuniões para evitar um novo surto da Covid-19 no país. EFE

lsc/phg