Os 27 menores de idade desacompanhados que estavam entre os 134 migrantes resgatados a bordo do Open Arms já chegaram ao píer do porto de Lampedusa, no sul da Itália, em duas lanchas da Guarda Litorânea e da Guarda de Finanças do país, e pisaram em terra firme após de 16 dias no navio humanitário espanhol.

A operação foi supervisionada por Salvatore Vella, procurador adjunto da cidade de Agrigento, na região da Sicília. O desembarque desses menores foi autorizado pelo ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que acatou a solicitação do primeiro-ministro, Giuseppe Conte.