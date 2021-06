A Itália eliminou nesta segunda-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos, em um dia em que todas as regiões do país estão classificadas como "zonas brancas", ou seja, com menor risco epidemiológico.

"Hoje é um bom dia porque todo nosso país pode dar-se ao luxo de ter um pouco mais de liberdade, mas temos que continuar no caminho da prudência e da cautela porque ainda não vencemos a batalha; o vírus continua a circular significativamente", disse o ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza.