A Itália enviará na quinta-feira um avião para repatriar seus cidadãos que vivem na cidade de Wuhan, na China, onde teve início o surto do novo coronavírus, uma vez que tenha todas as autorizações do lado chinês, disse o Ministério das Relações Exteriores italiano.

O voo, operado pelo Comando Operacional da Força Conjunta, chegará diretamente ao aeroporto de Wuhan com médicos especializados a bordo.