O governo da Itália obrigará os funcionários do setor público e privado a apresentar o certificado do recebimento de, pelo menos, uma dose de vacina contra a covid-19, em medida que deve ser avaliada nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministro.

A informação foi divulgada pelo secretário-geral do sindicato UIL, Pierpaolo Bombardieri, após reunião de representantes das principais organizações trabalhistas do país com o primeiro-ministro, Mario Draghi.