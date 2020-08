O presidente do Conselho Superior da Saúde da Itália, Franco Locatelli, declarou que o país reabrirá as escolas a "qualquer custo" neste ano letivo e que, por isso, o governo decidiu fechar as boates.

"Reabriremos as escolas a qualquer custo. Os contários estão aumentando, mas ainda estamos em vantagem e podemos frear a pandemia. No entanto, ou seguimos as regras, ou nos arriscamos a ter que fechar outras atividades além das boates", ressaltou Locatelli em entrevista ao jornal "Corriere della Sera".