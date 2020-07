O governo da Itália formalizou a prorrogação do estado de emergência até 15 de outubro para gerir a pandemia do novo coronavírus, após obter o apoio do Parlamento, embora com oposição da direita.

O Conselho de Ministros aprovou na noite de quarta-feira a extensão do estado de alarme, decretado em 31 de janeiro, quando teve início a crise sanitária e que expiraria amanhã.