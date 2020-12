ITALIA NAVIDAD: EA2178. ROMA (ITALIA), 22/12/2020.- Familiares de los niños enfermos ingresados en el hospital San Raffaele IRCCS de Roma, Italia, visitan a los pequeños este martes. Los niños hospitalizados en la planta de Rehabilitación Pediátrica y Discapacidades del Desarrollo del hospital San Raffaele han pedido como deseo navideño ver y abrazar a sus familiares, y el departamento del hospital lo ha hecho posible a través de una "cortina de abrazos", para evitar riesgo de contagio por coronavirus. EFE/ Massimo Percossi ITALY HOSPITALS CHRISTMAS:Roma (Italy), 22/12/2020.- Relatives visit children patients admitted to San Raffaele IRCCS hospital in Rome, Italy, 22 Dec 2020. Children hospitalised at the Pediatric Rehabilitation and Developmental Disabilities Department of San Raffaele hospital have wished for Christmas to see and hug their relatives, which the hospital department made possible. (Italia, Roma) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI