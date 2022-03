O ministro da Cultura da Itália, Dario Franceschini, anunciou nesta quinta-feira que o gabinete de governo do país aprovou proposta para destinar meios e recursos para a reconstrução da cidade do teatro da cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

O equipamento cultural foi bombardeado pelas forças militares da Rússia, mesmo estando servindo como refúgio para, pelo menos, 1.000 pessoas.