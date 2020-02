O chefe da agência de Defesa Civil da Itália, Angelo Borrelli, informou nesta quinta-feira que 17 pessoas morreram e 650 foram contagiadas por Covid-19 até o momento no país, cuja região norte tem sido a mais impactada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com Borrelli, três pacientes na Lombardia receberam alta médica após se recuperarem. Ao todo, 43 pessoas conseguiram se curar no país.

Borrelli também negou que seja crítica a situação dos 11 municípios afetados em Lombardia e Veneto, os da chamada "zona vermelha", e pediu calma porque a maioria dos infectados estão isolados em casa, sem a necessidade de serem internados.

Em meio ao aumento do número de casos na Itália, a Defesa Civil mobilizou cerca de 774 pessoas para lidar com a emergência e conta com 800 voluntários. EFE

