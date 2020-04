A ministra do Interior da Itália, Luciana Lamorgese. EFE/Arquivo

A ministra do Interior da Itália, Luciana Lamorgese, anunciou nesta quarta-feira que o país seguirá com portos fechados para embarcações de ONGs que resgatam migrantes no mar Mediterrâneo, enquanto durar a crise provocada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A integrante do governo disse, em entrevista coletiva à veículos internacionais, concedida por meio de videoconferência, que os 34 refugiados a bordo do navio espanhol Aita Mari; e os 140 do Alan Kurdi, da ONG alemã Sea Eye, foram colocados em quarentena em barcos de bandeira italiana, mas proibidos de pisar em terra firme.