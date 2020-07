O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirmou nesta quinta-feira não descartar uma segunda onda de casos do novo coronavírus no país e defendeu a decisão do governo de impor restrições às pessoas que chegam de países fora da União Europeia (UE).

"A comunidade científica não descarta isso (uma segunda onda)", disse Speranza, em entrevista à "RAI". "Esperamos que isso não aconteça, mas, diante do risco, devemos manter as regras de precaução, ou seja, usar máscaras, evitar multidões e lavar as mãos", afirmou.