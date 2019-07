A Itália não permitiu a entrada no porto da ilha de Lampedusa de um navio da ONG alemã Sea-Eye, com 65 migrantes, e de uma embarcação da organização italiana Mediterranea, um pequeno veleiro no qual se amontoam 41 resgatados há três dias.

O Ministério do Interior da Itália informou que uma embarcação da Guarda de Finança (polícia de fronteira) notificou o comandante do navio da Sea-Eye sobre "a proibição de acesso, trânsito e atracação em águas territoriais italianas".