A pedido do primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, e apesar da discordância do ministro do Interior, Matteo Salvini, as autoridades italianas ordenaram neste sábado o desembarque na ilha de Lampedusa dos 28 menores não acompanhados que estão entre os 134 resgatados a bordo do navio Open Arms.

A polícia italiana já está no píer do porto de Lampedusa para o início das operações de desembarque do navio da ONG espanhola Open Arms, que anunciou "estado de necessidade" neste sábado, após mais de duas semanas sem poder desembarcar os migrantes.