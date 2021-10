8 out 2021

EFE Roma 8 out 2021

O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta quinta-feira um novo decreto que permite, a partir da próxima segunda, funcionamento com a capacidade total de cinemas e teatros, além da reabertura de casas noturnas com 75% ao ar livre e 50% no seu interior, tendo em conta o avanço da vacinação e controle das infecções por covid-19.

O decreto também prevê lotação de 60% para eventos esportivos cobertos e 75% em espaços abertos.